У САП заявили, що рішення про звільнення Насірова очікується завтра

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Відповідно до процедури, після внесення застави за особу, яка перебуває під вартою, уповноважені відомства повинні перевірити та юридично переконатися у факті внесення застави

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, що відповідно до чинного законодавства, звільнення особи з-під варти, яка або за яку внесли заставу, передбачає добу для ухвалення відповідного рішення.

Про це повідомили у прес-службі САП, коментуючи внесення 100 млн грн застави для звільнення з-під варти відстороненого глави Держфіскальної служби Романа Насірова, передає УНІАН.

«Відповідно до процедури, після внесення застави за особу, яка перебуває під вартою, уповноважені відомства повинні перевірити та юридично переконатися у факті внесення застави не більше, ніж протягом доби, для ухвалення рішення про звільнення з-під варти заарештованого», — зазначили у САП, пояснивши, що, таким чином, враховуючи вечірній час доби, фізично навряд чи можливо зробити таку перевірку, оскільки відповідні установи не працюють.

Тому, як зазначили у САП, прийняття відповідного рішення про звільнення Насірова можна очікувати упродовж завтрашнього дня.

Як повідомлялося, сьогодні за Насірова внесли заставу 100 млн грн.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

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