У справі Насірова проведуть судово-економічну експертизу

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Призначений судом експерт повинен з'ясувати, чи підтверджується документально нанесення збитків державі на суму 2 млрд гривень

Солом'янський суд Києва визначив судового експерта для економічної експертизи у справі відстороненого голови Романа Насирова. Це стало відомо з рішення Солом'янського суду Києва від 15 травня.

Ім'я призначеного судом експерта в Єдиному судовому реєстрі приховано.

Про проведення експертизи клопотали адвокати Насирова. Вони вважають, що експертиза необхідна, щоб довести, чи були нанесені державі тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди. Адвокати стверджують, що самостійно провести дослідження не можуть, оскільки необхідні документи вилучені НАБУ.

Призначений судом експерт повинен з'ясувати, чи підтверджується документально нанесення збитків державі на суму 2 млрд грн в зв'язку з рішеннями керівництва і територіальних органів про розстрочення податкових зобов'язань з рентної плати для компаній Онищенко з 01.05.2015 по 31.03.2016. Також буде перевірятися, чи отримали компанії Онищенко вигоду від розстрочок, забезпечено чи виконання розстрочок податковою заставою, чи підтверджується документально нарахування відсотків за користування розстрочками.

Як повідомляв «Главком», 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова на території КЛ «Феофанія» за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем). Медичний персонал «Феофанії» намагався обмежити доступ детективів НАБУ до палати, в якій перебував голова ДФС, посилаючись на його тяжкий стан.

Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував голова ДФС, детективи НАБУ повідомили йому про підозру. Однак підозрюваного не було переведено до установи тимчасового тримання у зв’язку з інформацією про нібито різке погіршення стану його здоров’я. Проте обстеження в іншому спеціалізованому медичному закладі діагноз лікарів із КЛ «Феофанія» не підтвердили.

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

10 квітня Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою колишнього головного податківця Романа Насірова і розпочати досудове розслідування проти детективів НАБУ.

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Джерело: Цензор.НЕТ