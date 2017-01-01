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    Трамп розчарувався в роботі свого прес-секретаря, - CNN

    • Сьогодні, 07:32
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    Адміністрація США шукає кандидатів на посаду директора з комунікацій

    Президент США Дональд Трамп розчарувався в результатах роботи свого прес-секретаря Шона Спайсера протягом перших двох тижнів і шукає йому напарника. Про це повідомляє CNN з посиланням на обізнані джерела.

    Як зазначається, Спайсер поєднував відразу дві ролі - прес-секретаря і директора з комунікацій, хоча традиційно в Білому домі ці позиції займають різні люди.

    Оскільки Спайсеру не вдалося порозумітися з усіма журналістами протягом перших днів роботи, то адміністрація США готова знайти йому партнера на посаду директора з комунікацій. Проте джерело підкреслило, що Трамп продовжує підтримувати свого прес-секретаря «на всі 100%».

    Нагадаємо, Трамп заявив, що у реальній ситуації у зоні збройного конфлікту на сході Україні йому ще потрібно розібратися. «Ми не знаємо точно, що там відбувається», – сказав він в інтерв’ю телеканалу Fox News, оприлюдненому 6 лютого.

    Раніше Трамп провів телефонну розмову з Петром Порошенком, в ході якої підтримав суверенітет і територіальну цілісність України. 

    Також повідомлялося, що глава МЗС України Павло Клімкін обговорить з адміністрацією Трампа виконання Мінських угод.

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