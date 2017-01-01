У столиці Туреччини пройшов протест проти політики Путіна

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Учасники акції протесту

Захід організували українська діаспора та кримські татари

У столиці Туреччині Анкарі біля будівлі посольства Росії пройшла акція протесту кримськотатарської та української діаспори проти путінської агресії. Про це повідомив у Facebook глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

Учасники акції скандували гасла проти російської агресії і репресії в окупованому Криму.

Нагадаємо, що 26 лютого Україна відзначатиме «День опору Криму російській окупації», по всій країні заплановані акції на підтримку Криму.

Завтра у Києві біля посольства Росії громадські активісти планують представити кліп «Бандера-2». Також «Главком» повідомляв, що за три роки окупації Криму зафіксовано 17 зниклих безвісти та 39 політв'язнів.