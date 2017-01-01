З суду, де обирають запобіжний захід Насірову, терміново евакуюють людей

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До суду викликали пожежних через задимлення

З будівлі, де суд обирає запобіжний захід тимчасово відстороненому з посади голови ДФС Роману Насірову, розпочалась евакуація.

Як повідомили активісти, з'явилось повідомлення про нібито мінування будівлі суду.

Наразі у судовому засіданні оголошено технічну перерву.

Також варто відзначити, що спершу до суду викликали пожежних через задимлення.

«Ми перевірили будівлю, задимлення немає», - сказав пожежник.

Він додав, що пожежна машина чергуватиме біля будівлі суду до подальших вказівок.

Варто зазначити, що активісти продовжують блокувати виїзди з будівлі суду, щоб не допустити втечі Насірову до обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, сьогодні в суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.

Раніше стало відомо, що суд не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.

Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.