З суду, де обирають запобіжний захід Насірову, терміново евакуюють людей
- Сьогодні, 17:54
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Розсилка
До суду викликали пожежних через задимлення
З будівлі, де суд обирає запобіжний захід тимчасово відстороненому з посади голови ДФС Роману Насірову, розпочалась евакуація.
Як повідомили активісти, з'явилось повідомлення про нібито мінування будівлі суду.
Наразі у судовому засіданні оголошено технічну перерву.
Також варто відзначити, що спершу до суду викликали пожежних через задимлення.
«Ми перевірили будівлю, задимлення немає», - сказав пожежник.
Він додав, що пожежна машина чергуватиме біля будівлі суду до подальших вказівок.
Варто зазначити, що активісти продовжують блокувати виїзди з будівлі суду, щоб не допустити втечі Насірову до обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, сьогодні в суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.
Раніше стало відомо, що суд не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.
Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.
Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.
Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.
Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.