  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    З суду, де обирають запобіжний захід Насірову, терміново евакуюють людей

    • Сьогодні, 17:54
    • Розсилка

    До суду викликали пожежних через задимлення

    З будівлі, де суд обирає запобіжний захід тимчасово відстороненому з посади голови ДФС Роману Насірову, розпочалась евакуація.

    Як повідомили активісти, з'явилось повідомлення про нібито мінування будівлі суду.

    Наразі у судовому засіданні оголошено технічну перерву.

    Також варто відзначити, що спершу до суду викликали пожежних через задимлення.

    «Ми перевірили будівлю, задимлення немає», - сказав пожежник.

    Він додав, що пожежна машина чергуватиме біля будівлі суду до подальших вказівок.

    Варто зазначити, що активісти продовжують блокувати виїзди з будівлі суду, щоб не допустити втечі Насірову до обрання йому запобіжного заходу.

    Нагадаємо, сьогодні в суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.

    Раніше стало відомо, що суд не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.

    Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

    Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

    Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

    Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. 

    Читайте також
    пожежа суд Роман Насіров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ