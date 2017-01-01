У Тернополі вбили колишнього голову обласної ради

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Анатолій Жукінський

За інформацією місцевого ЗМІ, колишнього чиновника вбили у власному гаражі під час пограбування

Сьогодні вночі помер колишній голова Тернопільської обласної ради Анатолій Жукінський. Про це повідомляє офіційний сайт Тернопільської облради.

За інформацією міцевого видання «Тернополян», екс-чиновника вбили у власному гаражі по вулиці Руській у Тернополі.

Зазначається, що вбивство сталося вночі, коли Жукінський повертався додому. Біля в’їзду у гараж його очікували двоє грабіжників, які встигли забігти у приміщення поки закривалися двері.

Анатолій Жукінський

«Як розповідають, на голові загиблого правоохоронці помітили чіткий відбиток від бойового пістолету Макарова. Зловмисники викрали всього півтори тисячі гривень та золоті вироби, які покійний мав при собі», - повідомляє ЗМІ.

На сайті головного управління Нацполіції відсутня жодна згадка про подію.

Анатолій Жукінський за президентства Леоніда Кучми займав посаду першого заступника голови Тернопільської облдержадміністрації. В 2002 році був обраний головою Тернопільської обласної ради. Після відставки у 2006 році займався підприємницькою діяльністю в галузі постачання паливно-мастильних та енергетичних матеріалів.

Видання Zaхid.net нагадує, що у квітні 2005 року Анатолія Жукінського затримали за підозрою в розкраданні державного майна в особливо великих розмірах. Його підозрювали в придбанні автомобіля за гроші бюджету області. Однак незабаром після затримання через погіршення стану здоров’я перевели в медичну установу, а незабаром звільнили під 500 тис. грн застави, які внесли його родичі.

Видання «Про все» водночас зазначає, що вийти з-під слідства Жукінському допоміг брат-військовий, який нібито дослужився до генеральського звання в Росії.