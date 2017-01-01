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    У Тернополі вбили колишнього голову обласної ради

    • Вчора, 23:28
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    Анатолій Жукінський
    Анатолій Жукінський

    За інформацією місцевого ЗМІ, колишнього чиновника вбили у власному гаражі під час пограбування

    Сьогодні вночі помер колишній голова Тернопільської обласної ради Анатолій Жукінський. Про це повідомляє офіційний сайт Тернопільської облради.

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    За інформацією міцевого видання «Тернополян», екс-чиновника вбили у власному гаражі по вулиці Руській у Тернополі.

    Зазначається, що вбивство сталося вночі, коли Жукінський повертався додому. Біля в’їзду у гараж його очікували двоє грабіжників, які встигли забігти у приміщення поки закривалися двері.

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    Анатолій Жукінський

    «Як розповідають, на голові загиблого правоохоронці помітили чіткий відбиток від бойового пістолету Макарова. Зловмисники викрали всього півтори тисячі гривень та золоті вироби, які покійний мав при собі», - повідомляє ЗМІ.

    На сайті головного управління Нацполіції відсутня жодна згадка про подію.

    Анатолій Жукінський за президентства Леоніда Кучми займав посаду першого заступника голови Тернопільської облдержадміністрації. В 2002 році був обраний головою Тернопільської обласної ради. Після відставки у 2006 році займався підприємницькою діяльністю в галузі постачання паливно-мастильних та енергетичних матеріалів.

    Видання Zaхid.net нагадує, що у квітні 2005 року Анатолія Жукінського затримали за підозрою в розкраданні державного майна в особливо великих розмірах. Його підозрювали в придбанні автомобіля за гроші бюджету області. Однак незабаром після затримання через погіршення стану здоров’я перевели в медичну установу, а незабаром звільнили під 500 тис. грн застави, які внесли його родичі.

    Видання «Про все» водночас зазначає, що вийти з-під слідства Жукінському допоміг брат-військовий, який нібито дослужився до генеральського звання в Росії.

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