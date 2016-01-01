У Яценюка вимагають негайно прийняти закон про спецконфіскацію: кошти підуть на оборону і соцвиплати

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Максим Бурбак

Максим Бурбак нагадав нардепам, що російські терористи на сході посилили обстріли позицій українських військ

«Народний фронт» вимагає цього тижня прийняти закон про спецконфіскацію коштів Януковича.

Відповідний законопроект був зареєстрований депутатами фракції сьогодні, про що заявив керівник фракції Максим Бурбак.

Він підкреслив, що в новому законопроекті об’єднано надходження грошей Януковича у дохід бюджету і одразу ж у видаткову частину.

«1,5 млрд доларів, які уряд Яценюка заарештував понад два роки тому, будуть повернуті в бюджет і одразу ж розподілені: 50% - на національну оборону і безпеку, і 50% - на соціальні виплати», - сказав Бурбак.

Він наголосив, що «Народний фронт» наполягав і наполягатиме на підвищенні обороноздатності країни і зміцненні національної безпеки.

«Державний бюджет воюючої країни повинен бути спрямований, передусім, на потреби армії. Не менше 5% ВВП повинно бути спрямовано на оборонну промисловість, на розробку і виготовлення нової зброї, на посилення армійського забезпечення, на підняття заробітних плат військовослужбовцям. Ми не відступимо від цього. Потреби української армії у ці часи - понад усе», - підкреслив керівник фракції.

Максим Бурбак наголосив, що російські терористи на сході посилили обстріли позицій українських військ, в результаті чого загинуло багато українських бійців.

«Це та реальність, в якій країна живе уже третій рік. Це - героїчний збройний опір українських героїв російським загарбникам», - підкреслив Бурбак.

«Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісу», - процитував він слова прем'єр-міністра Ізраїлю Галди Меїр, додавши, що ці слова яскраво характеризують ситуацію в Україні.

Як повідомлялось раніше, сьогодні депутати відмовились розглядати новий законопроект про спецконфіскацію.