У ЗМІ з'явилась інформація про особистість вбивці Вороненкова

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Стало відомо, що кілер 1988 року народження

Вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова знаходився в розшуку. Про це повідомля «Обозреватель» із посиланням на власні джерела.

Також стало відомо, що кілер 1988 року народження. Він розшукувався дніпровськими правоохоронцями - за вчинення злочинів, передбачених ст.205 та 209 КК України (фіктивне підприємництво та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

За інформацією «Обозревателя», вбивця отримав вогнепальні поранення в голову, груди і ногу. Людина, який охороняв Вороненкова в Україні - військовий, зараз знаходиться в госпіталі. Отримав поранення в живіт.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

Зазначимо, що Вороненков і Ілля Пономарьов, екс-депутати Держдуми РФ, є свідками Генпрокуратури у справі про держзраду Віктора Януковича. За даними ГПУ, закон передбачає додавання в судовому слідстві свідчень Дениса Вороненкова, даних під письмовий протокол.