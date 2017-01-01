У зоні ураження на Харківщині тимчасово відключили електроенергію і газ

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Відключення газу

Наразі на складі на Харківщині продовжуються вибухи різної інтенсивності

У зоні ураження на Харківщині, де сталася пожежа на складі з боєприпасами, тимчасово відключили подачу електроенергії та газ. Про це під час брифінгу повідомив заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Петро Коротинський.

«В зоні ураження тимчасово відключено подавання електроенергії та газ», — сказав він.

За його словами, наразі на складі на Харківщині продовжуються вибухи різної інтенсивності.

Коротинський розповів, що було організовано заходи щодо евакуації населення із населеного пункту Балаклея та прилеглих сіл Гребінка і Ялового. Наразі евакуйовано близько 19 тис. осіб, заходи продовжуються, функціонує шість пунктів, через які здійснюється евакуація населення. Для проведення евакуаційних заходів залучено 74 автобуси 24 карети швидкої для транспортування людей з обмеженими можливостями.

Інформації про загиблих чи поранених немає наразі.

Окрім того, тимчасово припинено рух в зоні можливого ураження.

«У зоні надзвичайної ситуації зосереджено угруповання сил, зокрема від ДСНС 300 чоловік особого складу і 55 одиниць техніки. Охорону громадського порядку здійснює Нацполіція. В цілому на заході залучено близько 500 осіб. Також утримуються два пожежних потяги. На місці розгорнуто штаб ліквідації надзвичайних ситуацій керівництвом голови адміністрації», — сказав Коротинський.

Як відомо, СБУ відкрила провадження за статтею «диверсія» через вибухи на Харківщині.

Наразі повітряний простір у радіусі 40 кілометрів від місця пожежі у місті Балаклія Харківської області було закрито.

Для локалізації та гасіння пожежі на військових складах міста Балаклія відправили пожежні потяги «Укрзалізниці».

Як повідомлялося, боєприпаси на складі, де стався вибух, на Харківщині можуть детонувати до чотирьох днів, а це значить, що наблизиться до складів зараз неможливо. Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 7 км.

Наразі на місці події розгорнуто оперативний штаб. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вилетів на місце події.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомлялося, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 «швидких». На гасінні пожежі задіяно значнку кількість техніки та рятувальникіів області.

Жертв та постраждалих від надзвичайнолї події на Харківщині нема.

Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.