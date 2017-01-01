Рятувальники евакуювали близько 20 тисяч людей через ситуацію на Харківщині

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Автобуси для евакуації біля Палацу культури в Балаклії Фото: vk.com/podsmotrenobalakleya

Евакуація населення триває

Через пожежу та вибухи снарядів на базі озброєння у Балаклії, що на Харківщині, евакуювали близько 20 тис. людей.

Про це повідомляють у ДСНС.

Станом на 07:30 евакуація населення триває. Із с. Вербовка евакуйовано 2700 людей у с. Пришиб (відстань 16 км від м. Балаклія). Із с. Яковенково - 806 осіб у Волохів Яр (20 км від м. Балаклії). Із самої Балаклії евакуйовано понад 16,3 тис. людей.

Усі вибухи відбуваються на технічній території арсеналу. Проте спостерігаються поодинокі випадки розльоту осколків.

Наразі повітряний простір у радіусі 40 кілометрів від місця пожежі у місті Балаклія Харківської області було закрито.

Для локалізації та гасіння пожежі на військових складах міста Балаклія відправили пожежні потяги «Укрзалізниці».

Як повідомлялося, боєприпаси на складі, де стався вибух, на Харківщині можуть детонувати до чотирьох днів, а це значить, що наблизиться до складів зараз неможливо. Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 7 км.

Наразі на місці події розгорнуто оперативний штаб. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вилетів на місце події.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомлялося, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 «швидких». На гасінні пожежі задіяно значнку кількість техніки та рятувальникіів області.

Жертв та постраждалих від надзвичайнолї події на Харківщині нема.