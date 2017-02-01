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    «Украина должна быть поставлена на место». Кремлівські ЗМІ синхронно вибухнули новою порцією пропаганди

    • Сьогодні, 11:36
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    Хіба що ліниві російські ЗМІ залишилися осторонь загострення в Авдіївці

    Кремль продовжує вести гібридну війну: б’є і «Градами», і пропагандою. Хіба що ліниві російські ЗМІ залишилися осторонь загострення в Авдіївці. Основні меседжі незмінні: Київ чинить провокації, свідомо вбиває цивільних, але «нічого, недовго їм (тобто українцям) лишилося»: Захід, мовляв, не підтримає «бандерівців», а «однозначна перевага», звісно, на боці «армії «ДНР».

    Приміром, заголовок статті на Лента.ру – «Украина должна быть поставлена на место»:

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    Власне, сам матеріал – опитування російських політиків щодо загострення в Авдіївці. Нічого нового: кожен з них звинуватив Україну у провокаціях та бездушному наступі на нещасних «ополченців». Приміром, Костянтин Затулін, перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД сказав: «Те, що відбувається загострення в зоні протистояння, безумовно, спровоковано Україною. Причини – необхідність запобігти можливим крокам з боку нової американської адміністрації у частковому або повному скасуванні антиросійських санкцій».

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    «Міжнародний» аспект загострення в Авдіївці активно підхопила Газета.ру драматичними висновками: «Нові бої оголили нові реалії – світу вже не до Донбасу». І загострює далі: «...світу, схоже, зараз зовсім не до подій на сході України. У європейських «провідників» української теми, включаючи учасників мінських переговорів канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Франсуа Олланда, сьогодні вистачає інших проблем. І всередині своїх країн, і в стосунках з Америкою».

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    Пропагандистські ЗМІ намагаються навіяти повну безпорадність України, яку «зарубіжні друзі» кинули напризволяще перед страшною армією саме «ополченців» (бо, як ми знаємо, «ихтамнєт»). РБК цитує одного з бойовиків – мовляв, «ДНР» значно сильніше за ЗСУ, і взагалі, Авдіївку всесильні терористи мали відбити «ще два роки тому»:

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    Не забули пропагандисти і поспівчувати цивільному населенню, яке через обстріли залишилось без тепла і світла. Хто у цьому винен? РИА «Новости» знає відповідь: звісно, українські військові.

    Як повідомив штаб АТО, сьогодні о сьомій годині ранку російсько-окупаційні війська силами групи близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму позицій ЗСУ в Авдіївці. Противника зупинено. Бій триває. 

    Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. 

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