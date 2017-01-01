Україна ніколи не була пріоритетом для адміністрації Обами - експерт

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Під час президентства Обами було вирішено, що за цей регіон відповідає Євросоюз

Для адміністрації президента США Барака Обами Україна ніколи не була пріоритетом. Про це заявив аналітик Інституту світової політики Микола Бєлєсков в коментарі «Главкому».

«Якщо відгорнути сторінки до 2008–2009 років, то ця адміністрація стала однією з перших, порівняно з попередниками, яка не концентрувала увагу на нашому регіоні. Вони змушені були її концентрувати тільки в зв’язку, наприклад, з російською агресією. А до 2014-го року регіон Центральної та Східної Європи був на периферії», - зазначив експертє

З одного боку, це був логічний крок, бо ті плани, які ставили в Вашингтоні після завершення «холодної війни», були досягнуті. І великої цінності продовжувати тут свою політику виключно заради однієї України сенсу не було.

«Під час президентства Обами було вирішено, що за цей регіон відповідає Євросоюз. Але така політика була провальна, бо зменшення уваги призвело до того, що з’явився вакуум сили, який Росія намагалася максимально заповнити, а Євросоюз банально не впорався з завданням, яке США віддало йому на аутсорсинг. Тобто логіка в зменшенні уваги була, але вона в кінці кінців вийшла Вашингтону боком. І, як не парадоксально, змусила Обаму повертатись до європейської тематики», - розповів аналітик.