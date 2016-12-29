Україна отримає від Японії технічне устаткування для суспільного мовлення

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До України з Японії приїде група експертів, які навчатимуть спеціалістів Суспільного, як правильно повідомляти громадянам важливу інформацію під час надзвичайних ситуацій

Японія надасть Україні технічне устаткування для суспільного мовлення. Про це повідомив посол Японії в Україні Сумі Шігекі під час зустрічі з міністром інформаційної політики Юрієм Стецем, передає прес-служба Мінінформполітики.

«Ми, опрацювавши ваше звернення, прийняли рішення, що Японія надасть технічне обладнання для розвитку Суспільного мовлення України», – сказав Шігекі.

За словами посла, згідно з програмою, яка триватиме 2,5 року, починаючи з цього місяця, до України з Японії приїде група експертів, яка готова навчати спеціалістів Суспільного, як правильно повідомляти громадянам важливу інформацію під час надзвичайних ситуацій.

Японські експерти також планують поділитися з працівниками Суспільного досвідом створення освітніх телепрограм.

Посол Сумі Шігекі також заявив, що на прохання МІП знайдено можливість запровадити японську версію веб-сайту одного з українських інформагентств, що стане одним зі способів доступу до інформації про Україну для японців.

Стець у свою чергу запевнив, що МІП усіляко сприятиме висвітленню в Україні інформації про культуру та цінності японців, зважаючи на те, що 2017-й оголошено Роком Японії в Україні.