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Українське МЗС засудило КНДР за запуск балістичної ракети

Українське дипломатичне відомство переймається «стражданням» північних корейців

Україна засуджує останній запуск Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) балістичної ракети середньої дальності, який грубо порушує відповідні резолюції Ради Безпеки ООН.

Про це йдеться в заяві МЗС оприлюдненій на сайті міністерства.

В МЗС відзначають, що «попри санкції, запроваджені міжнародним співтовариством, керівництво КНДР вдається до подальших зухвалих агресивних дій».

Українське дипломатичне відомство переймається «стражданням» північних корейців.

«Спрямовуючи залишки державних ресурсів на розвиток ядерної і ракетної програм, офіційний Пхеньян спричиняє подальше страждання власного народу, а регіон наражає на вкрай небезпечний виток дестабілізації з непередбачуваними наслідками», – йдеться у заяві.

Водночас в МЗС вважають, «що триваючі провокації з боку Пхеньяна вимагають більш рішучого та ефективного реагування і підтримує застосування всіх необхідних важелів впливу для повернення КНДР до міжнародно-правового поля».

Нагадаємо, 21 травня КНДР здійснила черговий ракетний пуск, запущений снаряд міг бути балістичної ракетою.

Як вважають південнокорейські військові, ракета приземлилася в водах біля східного узбережжя КНДР, пролетівши близько 500 км.

«Главком» також повідомляв, що Північна Корея провела в неділю, 14 травня, запуск невідомого снаряда з регіону біля свого західного узбережжя. Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що запущений снаряд є балістичною ракетою. Наголошується, що пуск було проведено в регіоні під назвою Кусон, розташованому на північний захід від столиці КНДР Пхеньяна, де раніше Північна Корея вже проводила випробування ракети середньої дальності.

Запущена КНДР ракета впала ближче до Росії, ніж до Японії. Балістична ракета впала в 60 милях (близько 100 км) від території Приморського краю зі столицею у Владивостоці.

Після цього Рада безпеки ООН одноголосно прийняла заяву про засудження чергового запуску ракети Північною Кореєю.