«Укрпошта» виготовила спеціальний штемпель в пам’ять про Любомира Гузара

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Любомир Гузар

Спецпогашення відбудеться 5 травня у Києві

У Києві 5 червня на Лівобережному поштамті проходитиме спецпогашення спеціальним поштовим штемпелем «Любомир Гузар. 1933-2017. Моє велике бажання - бути людиною».

Про це повідомляє прес-служба «Укрпошти»

«З метою вшанування пам’яті Блаженнішого Любомира (Гузара), Верховного Архиєпископа-емерита Української Греко-Католицької Церкви, 5 червня в Києві на Лівобережному поштамті (02002) проходитиме спецпогашення спеціальним поштовим штемпелем «Любомир Гузар. 1933-2017. Моє велике бажання - бути людиною», - йдеться у повідомленні.

«Главком» також повідомляв, що в столиці може з’явитися вулиця Любомира Гузара.

Сьогодні ввечері поховальна процесія з тілом Любомира Гузара прибула до Києва.

Раніше у неділю церемонія прощання із Любомиром Гузаром пройшла у Льовові.

Нагадаємо, в середу ввечері глава УГКЦ (2005–2011 рр.) блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби. У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

В четвер у Львові було оголошено жалобу через смерть Любомира Гузара.

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