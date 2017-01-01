У Києві може з’явитися вулиця Любомира Гузара

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Любомир Гузар

Кияни пропонують перейменувати вулицю Челябінську на лівому березі столиці на вулицю Любомира Гузара

На сайті Київської міської ради зареєстрована петиція з пропозицією перейменувати вулицю Челябінська на вулицю Любомира Гузара.

Вона опублікована у четвер, 1 червня, і станом на 8:00 п'ятниці, 2 червня, набрала 75 підписів.

У петиції зазначається, що «вулиця Челябінська - назва випадкова, немає логічної прив`язки до місцевості та визначних споруд».

«Вулиця Любомира Гузара - буде примикати до вулиці Андрія Шептицького, й разом з Патріаршим собором Воскресіння Христового створить культурно-християнський ансамбль Української духовної культури, єдиний в своєму роді на Лівому березі Києва», - йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

Львів’яни зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром 2-3 червня, а кияни 4 та 5 червня.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби.

У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

Сьогодні у Львові оголошено жалобу через смерть екс-глави УГКЦ..

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