Усі восьмеро постраждалих в Красногорівці отримали легкі поранення

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Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Воронка від снаряду у Красногорівці

За повідомленням української сторони СЦКК, один зі снарядів влучив у вікно квартири на четвертому поверсі п’ятиповерхівки

Усі постраждалі під час обстрілів у Красногорівці отримали легкого ступеня поранення. Про це повідомляє українська сторона СЦКК.

За її даними, незаконні збройні формування ОРДО пошкодили житлові будинки по вулицях Маяковського, Бєлінського, Грушевського, Богдана Хмельницького, Чайковського, Каштанова. Боєприпаси ворога влучили у відділення неврології та швидкої допомоги Красногорівської районної лікарні, пробили дах місцевої школи №2 по вулиці Нахімова, від чого виникла пожежа, яка згодом було загашена.

Більше десяти квартир були пошкоджені в п’ятиповерховому будинку по вулиці Толстого. Три квартири знищені майже повністю. Снаряд влучив у вікно квартири на четвертому поверсі. Вибухом було зруйновано перекриття на третьому та п’ятому поверхах. Мешканці будинку вчасно його покинули. Число поранених досягло восьми осіб, у всіх поранення легкі. В Красногорівці продовжує працювати спостережна група СЦКК, інші наслідки обстрілу з’ясовуються.

Також українська сторона СЦКК повідомила, що противник під час обстрілу застосував РСЗВ «Град», танк, артилерійські системи калібру 152 й 122 мм, міномети, озброєння БМП. Обстріл бойовики НЗФ вели орієнтовно з околиць тимчасово окупованого Донецька.

Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі. Згодом рятувальники їх загасили. Співробітники поліції під обстрілами провели евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення. За даними пресс-центру Штабу АТО, у результаті атак, поранення і травми отримали вісім мирних мешканців.