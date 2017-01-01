В Австралії врятували дитину після укусу найотруйнішого в світі павука

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Сіднейський воронковий павук

Хлопця вкусив павук у власному сараї

10-річний австралійський хлопчик вижив після укусу найотруйнішого павука в світі. Щоб врятувати дитину, лікарі зробили йому 12 ін'єкцій протиотрути.

Ймовірно, це найбільша доза протиотрути, яку використовували для порятунку пацієнтів в Австралії. Смертельно отруйний сіднейський воронковий павук вкусив Метью Мітчелла за палець, коли той допомагав батькові прибирати в сараї. Після укусу у хлопця почалися конвульсії, з рота пішла піна.

«Павук вчепився своїми лапами в мій палець, і я не міг його відірвати», - розповів Метью Мітчелл газеті Australian Daily Telegraph.

Батьки хлопчика перетягнули палець дитини сорочкою, щоб обмежити поширення отрути з кров'ю. Павука, який вкусив Метью, зловили і передали в Австралійський парк рептилій. Там з нього видалять всю отруту.

Сіднейські воронкові павуки переважно живуть у лісах, але часто пробираються в будинки і ховаються серед речей. Для отруйних воронкових павуків в Австралії лютий і березень - період розмноження. У цей час самці цього виду поводяться особливо агресивно.

Вважається, що сіднейський воронковий павук - найнебезпечніший у світі. В Австралії зареєстрували 13 смертей від укусів цих павуків.

Протиотруту створили в 1980 році. Відтоді летальних випадків після укусів більше не було.