В Австралії врятували дитину після укусу найотруйнішого в світі павука
- Сьогодні, 00:24
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Хлопця вкусив павук у власному сараї
10-річний австралійський хлопчик вижив після укусу найотруйнішого павука в світі. Щоб врятувати дитину, лікарі зробили йому 12 ін'єкцій протиотрути.
Ймовірно, це найбільша доза протиотрути, яку використовували для порятунку пацієнтів в Австралії. Смертельно отруйний сіднейський воронковий павук вкусив Метью Мітчелла за палець, коли той допомагав батькові прибирати в сараї. Після укусу у хлопця почалися конвульсії, з рота пішла піна.
«Павук вчепився своїми лапами в мій палець, і я не міг його відірвати», - розповів Метью Мітчелл газеті Australian Daily Telegraph.
Батьки хлопчика перетягнули палець дитини сорочкою, щоб обмежити поширення отрути з кров'ю. Павука, який вкусив Метью, зловили і передали в Австралійський парк рептилій. Там з нього видалять всю отруту.
Сіднейські воронкові павуки переважно живуть у лісах, але часто пробираються в будинки і ховаються серед речей. Для отруйних воронкових павуків в Австралії лютий і березень - період розмноження. У цей час самці цього виду поводяться особливо агресивно.
Вважається, що сіднейський воронковий павук - найнебезпечніший у світі. В Австралії зареєстрували 13 смертей від укусів цих павуків.
Протиотруту створили в 1980 році. Відтоді летальних випадків після укусів більше не було.