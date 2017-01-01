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    В Австралії врятували дитину після укусу найотруйнішого в світі павука

    • Сьогодні, 00:24
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    Сіднейський воронковий павук
    Сіднейський воронковий павук

    Хлопця вкусив павук у власному сараї

    10-річний австралійський хлопчик вижив після укусу найотруйнішого павука в світі. Щоб врятувати дитину, лікарі зробили йому 12 ін'єкцій протиотрути.

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    Ймовірно, це найбільша доза протиотрути, яку використовували для порятунку пацієнтів в Австралії. Смертельно отруйний сіднейський воронковий павук вкусив Метью Мітчелла за палець, коли той допомагав батькові прибирати в сараї. Після укусу у хлопця почалися конвульсії, з рота пішла піна.

    «Павук вчепився своїми лапами в мій палець, і я не міг його відірвати», - розповів Метью Мітчелл газеті Australian Daily Telegraph.

    Батьки хлопчика перетягнули палець дитини сорочкою, щоб обмежити поширення отрути з кров'ю. Павука, який вкусив Метью, зловили і передали в Австралійський парк рептилій. Там з нього видалять всю отруту.

    Сіднейські воронкові павуки переважно живуть у лісах, але часто пробираються в будинки і ховаються серед речей. Для отруйних воронкових павуків в Австралії лютий і березень - період розмноження. У цей час самці цього виду поводяться особливо агресивно.

    Вважається, що сіднейський воронковий павук - найнебезпечніший у світі. В Австралії зареєстрували 13 смертей від укусів цих павуків.

    Протиотруту створили в 1980 році. Відтоді летальних випадків після укусів більше не було.

    Джерело: ВВС Україна
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