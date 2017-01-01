В Євросоюзі назвали умови для подорожей кримчан без віз

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Безвізовий режим

Кримчани зможуть їхати в ЄС без віз лише з біометричним паспортом України

Прес-аташе Представництва Європейського Союзу в Україні Давід Стулік заявляє, що жителі окупованого Криму зможуть поїхати в ЄС без віз лише з біометричним паспортом громадянина України.

Про це Стулік повідомив на прес-конференції в Києві, передає УНІАН.

«Зростає цікавість бути українським громадянином, що є дуже важливим посилом для жителів Криму та окупованих території (Донбасу), бо там є багато людей, наприклад, в Криму, які хочуть їздити в ЄС. Зараз їм дана можливість – або ви їздите з російськими паспортами, звертаєтесь за візами, платите 60 євро або у вас є біометричний паспорт українського громадянина, і ви їздите без віз», - сказав він.

«Цей меседж необхідно Україні використати в інформаційній політиці для цих територій, це показує, наскільки важливо і варто бути громадянином України…Я думаю, що для багатьох людей це буде певний аргумент, щоб передумали щодо того, що там відбувається», - вважає прес-аташе.

«Я думаю, що ми з колегами з МЗС, із Міністерства інформаційної політики будемо такий меседж разом доносити», - додав Стулік.

«ЄС в рамках політики невизнання незаконної анексії Криму не визнає також російські паспорти, які були видані в Криму після анексії. Тобто з цими паспортами не можна в'їхати на територію ЄС, можна тільки з паспортом України… або з тими паспортами Російської Федерації, які були видані консульствами РФ на території Криму раніше. Тобто тут йдуть обмеження для жителів Криму, тому що де-юре – це жителі України», - заявив прес-аташе.

Стулік зауважив, що ЄС в рамках візової політики буде робити все для того, щоб підтримувати територіальну цілісність та зв’язок жителів Криму з материковою Україною.

За його словами, ЄС робитиме все, щоб громадяни України, які проживають на території тимчасово окупованого Криму, могли приїхати на материкову частину України й отримати біометричний паспорт або зробити візу в паспорті старого зразка.

Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.

Міністерство закордонних справ України очікує, що Рада ЄС найближчими тижнями схвалить остаточне рішення стосовно лібералізації візового режиму для громадян України.

Для набуття чинності рішення про надання безвізу Україні потрібно пройти ще 5 етапів.

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