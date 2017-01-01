В Києві сталась пожежа на території оздоровчого комплексу, один чоловік отруївся чадним газом

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Наразі пожежу локалізовано

У Києві на Троєщині сталася пожежа на території оздоровчого комплексу, в результаті якого постраждала одна людина. Про це повідомляє «112 Україна».

Комплекс розташовується на лівому березі Дніпра неподалік озера Райдужного. Телеканал повідомляє про одного постраждалого чоловіка, який на той момент знаходився на місці пожежі. Зараз його забрали медики, він знаходиться в лікарні. Відомо, що чоловік отруївся чадним газом.

Водночас речниця ДСНС Світлана Водолага додає, що зараз рятувальники розбирають обгорілі конструкції.

«Пожежа була локалізована на площі 170 кв. м. В 23:40 ліквідовано. Зараз йде проливка і розбір обгорілих конструкцій, щоб уникнути подальшого обвалення. На місці працює 11 одиниць основної та спеціальної техніки і близько 40 чоловік особового складу», - сказала Водолага.