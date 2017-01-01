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    В Манчестері брата терориста-смертника звільнили з-під варти

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    <span>У Манчестері під час концерту стався вибух</span>
    У Манчестері під час концерту стався вибух

    В рамках розслідування теракту під вартою залишаються п'ятеро осіб

    Одного з братів терориста-смертника, що здійснив вибухи під час концерту на Manchester Arena, Ісмаїла Абеді звільнили з-під варти, не висунувши обвинувачень.

    Про це повідомляє BBC.

    Поліція визначила, що вибух здійснив смертник. Відповідальність за теракт у Манчестері взяла на себе «Ісламська держава». 

    В рамках розслідування теракту під вартою залишаються п'ятеро осіб. Серед них — брат Абеді, 20-річний Хашим, а також його батько.

    Хашим Абеді зокрема підозрюється в тому, що він був членом  осередку джихадистів, які планувала напад на конвой спецпредставника ООН в Лівії.

    Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

    вибух теракт розслідування
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