Теракт у Лондоні: поліція оприлюднила імена вбитих терористів

Слідчі вважають, що нападниками були Курам Шазад Батт та Рашид Редуейн

Підрозділ боротьби із тероризмом оприлюднив фотографії та імена двох чоловіків, застрелених поліцією під час теракту на Лондонському мосту і ринку Боро у суботу, 3 червня.

Зазначається, що формальна ідентифікація ще триває, слідчі вважають, що нападниками були Курам Шазад Батт та Рашид Редуейн, які мешкали у східній частині Лондона.

Раніше повідомлялося, що один з трьох зловмисників, убитих під час теракту поблизу Лондонського мосту в суботу ввечері, мав при собі ірландське посвідчення особи.

Повідомляється, що чоловік був марокканського походження, а офіцери Національного імміграційного бюро перевіряють записи, щоб встановити його місце проживання і сімейний статус.

За попередніми даними, він був одружений на жінці з Шотландії і жив в Дубліні. Також зазначається, що чоловік не був в полі зору ірландських спецслужб під час перебування в Ірландії.

Updates: Two men shot dead by police following terrorist attack in #LondonBridge #BoroughMarket named https://t.co/prQUaxy2k4 pic.twitter.com/LR4klVhZ64