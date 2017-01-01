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    В НБУ розповіли, як працюватимуть банки на травневі та День Незалежності

    • Сьогодні, 16:56
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    Відділення банку
    Відділення банку

    За необхідності 8 травня та 25 серпня 2017 року банки можуть здійснювати касові операції з клієнтами без відкриття операційного дня банку

    Національний банк України затвердив регламент роботи банківської системи України на травневі свята та День Незалежності, відтак понеділок 8 травня переноситься на суботу - 13 травня, а п'ятниця 25 серпня - на суботу 19 серпня.

    Про це повідомляється на сайті НБУ.

    «Так дні роботи системи електронних платежів Національного банку України переносяться з: понеділка 8 травня - на суботу 13 травня, п'ятниці 25 серпня - на суботу 19 серпня», - йдеться в повідомленні.

    У регуляторі додають, що за необхідності 8 травня та 25 серпня 2017 року банки можуть здійснювати касові операції з клієнтами без відкриття операційного дня банку.

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    Також банки мають організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити у ці дні безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати підкріплення їх готівкою різних номіналів.

    Як повідомлялося, 10 квітня Валерія Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

    Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

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    банки свята День Незалежності НБУ
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