Вбивство Вороненкова: слідство просунулося в пошуку співучасників злочину

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Місце вбивства Дениса Вороненкова

Юрій Луценко відмовився розповісти про подробиці розслідування

Слідство серйозно просунулося в пошуку співучасників убивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це на брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Заслухав звіт, слідство достатньо серйозно просунулося в пошуку співучасників злочину», – сказав він.

Луценко додав, що не може розголошувати подробиці в інтересах слідства.

Нагадаємо, у центрі Києва 23 березня посеред білого дня кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Днями Луценко повідомляв, що двічі на день отримує непогані сигнали про перспективи у справі вбивства Вороненкова.

Дружину вбитого Дениса Вороненкова і другого свідка у справі Януковича, колишнього депутата Держдуми РФ Іллю Пономарьова, буде взято під охорону Служби безпеки України.

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Джерело: УНН