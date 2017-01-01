Вибухи на базі в Балаклії: втрачено близько половини арсеналу боєприпасів

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Фото з Facebook Slava Mavrichev Пожежа на військовій базі у Балаклії

Володимир Гройсман назвав можливі причини надзвичайної ситуації: від диверсії до халатності

За попередніми підрахунками, унаслідок вибухів на військовому складі у Балаклії Харківської області втрачено близько половини арсеналу. Розглядаються версії надзвичайної ситуації – від диверсії до халатності. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, спілкуючись із журналістами за результатами засідання оперативного штабу щодо надзвичайної ситуації.

«Зараз оцінюємо, що це вже (площа ураження. – Ред.) близько 50% самої території цієї бази. Все оцінити буде можливо після того, як інтенсивність спаде, як відбудеться локалізація усіх вибухів - тоді ми оцінимо і втрати, і причини, чому це відбулося. Сьогодні по причинах розглядається від диверсії, яка не виключена, до халатності, яку теж потрібно перевірити. Треба перевірити усі версії для того, щоб чітко зрозуміти, що відбулося», - наголосив Гройсман, якого цитує прес-служба уряду.

Прем’єр зауважив, що технічне забезпечення військового складу було на високому рівні. «Що стосується захисту складу, то технічно склад був достатньо добре забезпечений, облаштований, і тому це ще більше у нас викликає запитань, що саме відбулося, що стало причиною. Тому що технічне забезпечення і технічне оснащення було на достатньо високому рівні», - підкреслив він.

На території арсеналу працює необхідна кількість броньованої техніки. На місці події залучені співробітники Національної поліції, Національної гвардії України, зокрема щодо здійснення патрулювання. Сьогодні на території працюють більше 550 людей.

Упродовж 3-7 днів, як тільки інтенсивність вибухів буде зменшена, відповідні служби розпочнуть розмінування та відновлювальні роботи, а також встановлення причин надзвичайної ситуації, зазначив Гройсман.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині



