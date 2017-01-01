Порошенко доручив главам регіонів допомогти потерпілим через вибухи під Балаклією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко

Роботу штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Балаклійському районі координує голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична

Президент України Петро Порошенко дав доручення головам обласних та Київської міських державних адміністрацій вжити невідкладних заходів із надання допомоги мешканцям Балаклійського району Харківської області, які постраждали внаслідок пожежі на майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

У переліку першочергових заходів – забезпечення будівельними матеріалами (скло, шифер), дизпаливом, продуктами харчування, а також відрядження будівельних бригад для здійснення ремонтно-відновлювальних робіт.

На місці пригоди працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, роботу якого координує голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

Наразі на місці пригоди розгорнуто оперативний штаб. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вилетів на місце події.

За даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено понад 20 «швидких». На гасінні пожежі задіяно значну кількість техніки та рятувальників області. Для локалізації та гасіння пожежі на військових складах міста Балаклія відправили пожежні потяги «Укрзалізниці».

Наразі повітряний простір у радіусі 40 кілометрів від місця пожежі у місті Балаклія Харківської області закрито.