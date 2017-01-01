СБУ занадто поспішно заявила, що вибухи у Балаклії влаштували диверсанти – Тимчук

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Дмитро Тимчук

Нардеп вважає, що спецслужба намагається вигородити недбале військове керівництво

Служба безпеки України підозріло поспішила із відкриттям кримінального провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Таку думку у коментарі «Главкому» озвучив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук.

«Я – не представник ані військової прокуратури, ані контррозвідки, мені важко сказати, чи це однозначно диверсія чи чиясь недбалість, чи самопідрив боєприпасів. Насторожило інше. На основі переданої інформації СБУ вже відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія». Це занадто поспішливі дії, і це дуже схоже на те, щоб позбавити наше вище військове керівництво відповідальності», – сказав він.

За словами Тимчука, версія про диверсію підходить, коли йдеться про об’єкти у зоні АТО. «Але що стосується Харківської області – виникають питання. По-перше, це фактично стратегічних об’єкт, це не склад рівня бригади, це склад центрального підпорядкування, на якому відповідна кількість боєприпасів, і відповідним чином має бути організована охорона. Якщо охорона була недостатньою, то виникає запитання: чому Міністерство оборони, Генштаб не порушували питання взагалі про, наприклад, виділення технічних засобів на охорону подібного об’єкту», – зазначив він.

Нардеп також наголосив: якщо охорона була достатньою, то виникає інше питання - яким чином пропустили цю диверсійну групу. «Якщо це була не диверсійна група, а халатність чи порушення техніки безпеки при поводженні з боєприпасами, умов зберігання, то все одно виникає питання відповідальності посадових осіб», – додав він.

Тимчук також висловив сподівання, що нинішнє поспішне провадження за фактом диверсії не вплине на проведення правоохоронцями об’єктивного розслідування, аби встановити справжні причини інциденту.