У Балаклії розгорнуто 16 маршрутів патрулів поліції

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Засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків вибухів на складах у Балаклії

До охорони громадського порядку у Балаклії з боку поліції залучено 5 одиниць бронетехніки

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який прибув на Харківщину у зв’язку з надзвичайною ситуацією через вибухи на військовій базі, ознайомився із обстановкою у Балаклійському районі та заходами, які вживаються для стабілізації ситуації. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Як розповів начальник ГУНП в Харківській області Анатолій Дмитрієв, на даний час розгорнуто 16 маршрутів патрулів поліції в місті Балаклея, додано ще 15 аналогічних маршрутів до охорони громадського порядку на прилеглій території.

До охорони громадського порядку з боку поліції залучено 5 одиниць бронетехніки.

Правоохоронці роблять усе можливе, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної події з мінімальними втратами для населення.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

Наразі на місці події розгорнуто оперативний штаб. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вилетів на місце події.

За даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено понад 20 «швидких». На гасінні пожежі задіяно значну кількість техніки та рятувальників області. Для локалізації та гасіння пожежі на військових складах міста Балаклія відправили пожежні потяги «Укрзалізниці».

Наразі повітряний простір у радіусі 40 кілометрів від місця пожежі у місті Балаклія Харківської області закрито.

Міністр оборони Степан Полторак вирішив збільшити кількість військових, задіяних у блокуванні небезпечної території.