Вища виборча комісія Туреччини затвердила результати референдуму

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За зміну конституції у Туреччині проголосували 51,41% виборців

Вища виборча комісія Туреччини повідомила остаточні результати референдуму по внесенню змін до конституції, що забезпечують перехід на президентську систему.

За зміну конституції проголосували 51,41% виборців, проти - 48,59%.

Загальна явка на референдум склала 87,45%.

Напередодні вища виборча комісія Туреччини відмовилася анулювати підсумки референдуму.

Як повідомлялося, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана. На референдумі щодо внесення конституційних поправок у Туреччині «за» проголосували 51,41% виборців.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результати референдуму.

Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, також продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці.

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