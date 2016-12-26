Водолази знайшли фюзеляж літака Ту-154, що впав у Чорне море



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пошуки уламків літака Ту-154

Уламки літака лежать на глибині 27 метрів на відстані однієї милі від берега

Водолази знайшли в Чорному морі фюзеляж літака Ту-154, за попередньою інформацією, уламки лежать на глибині 27 метрів, за милю від берега. Про це повідомили «РИА Новости» у Південному регіональному пошуково-рятувальному загоні МНС РФ.

«26 грудня о 13:20 водолази ПРПРЗ МНС Росії знайшли в Чорному морі фюзеляж літака, який зазнав аварії напередодні. За попередньою інформацією, уламки знаходяться на глибині 27 метрів на відстані однієї милі від берега у напрямку від злітної смуги», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в ФСБ, ознак теракту поки що не виявлено. Основними версіями катастрофи літака вважаються потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне пальне, помилка пілота і технічна несправність

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.

.