Янукович писав два листи з проханням ввести російські війська в Україну

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Екс-президент-утікач Віктор Янукович

Прокуратура встановила, що Янукович звертався до Путіна і до Ради Федерації РФ з проханням ввести в Україну війська

Екс-президент України Віктор Янукович після втечі написав листа до президента РФ Володимира Путіна з проханням використати збройні сили РФ на території України та відправив схожого листа до Ради Федерації РФ. Про це повідомив представник обвинувачення, прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

«Перебуваючи в РФ, він (Янукович. – Ред.) підготував та відправив листа до президента РФ Путіна з проханням використати збройні сили РФ на території України. Також нами встановлено, що схожий лист він написав до Ради Федерації РФ – також із закликом використання російських військ на території України. Нами було встановлено, що тільки цей лист узаконив рішення та дії представників влади РФ, а саме президента РФ та Ради Федерації щодо надання президенту РФ дозволу на використання російських військ на території України», – заявив він.

За словами прокурора, це встановлено і свідченнями свідків, і іншими матеріалами досудового розслідування.

«На підставі даного листа Януковича президент РФ звертається до Ради Федерації про дозвіл, внаслідок чого Рада Федерації надає цей дозвіл. Як усім відомо, усій світовій спільноті, наслідком цього листа російська влада, країна-агресор використовує свої війська на території нашої держави, а саме в АР Крим, використовує та окупує нашу територію. І під час виконання даних злочинних дій (збройні сили РФ. – Ред.) розпочали та ведуть проти нашої держави агресивну війну», – сказав Кравченко.

Він нагадав, що Росію визнано країною-агресором стосовно України у структурах ООН.

«Ці страшні дії обвинуваченого Януковича призвели до мільйонів біженців, до сліз матерів, каліцтва та тисяч хрестів на кладовищах, це страшна агресивна війна проти нашої держави. Тому ми обвинувачуємо Януковича в тому, що він скоїв державну зраду, вчинив пособництво у веденні агресивної війни та зміні меж нашої території та державного кордону», – переконаний Кравченко.

Нагадаємо, сьогодні Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Його перенесено на 18 травня.

Як повідомляв «Главком», сторона обвинувачення клопотатиме про найвищу міру покарання для Януковича – довічне позбавлення волі.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко розповів у відеозверненні, що 4 травня розпочнеться судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.

Напередодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку.

28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, скоєних з метою зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ККУ.

20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду Януковича до Печерського районного суду. Згодом кримінальне провадження про держзраду Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.

Джерело: УНІАН