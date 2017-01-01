З Авдіївки виводять додаткові сили поліції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці в Авдіївці

В місті залишиться близько 120 поліцейських

У зв’язку зі стабілізацією ситуації в Авдіївці додані сили поліції, які два тижні несли службу у прифронтовому місті, повертаються до місць дислокації. В місті продовжать працювати у посиленому режимі співробітники Покровського та Авдіївського відділення поліції. Про це сьогодні повідомили у відділі комунікації Донецької Нацполіції.

«Поліція продовжує нести службу у посиленому варіанті, на даний час порядка 120 чоловік. Сьогодні прийнято рішення зменшити кількість співробітників поліції у зв’язку з тим, що ситуація стабілізувалася. Злочинів тут практично немає, крім тих, які скоюють терористичні угрупування, постійно обстрілюючи мирних жителів Авдіївки», - заявив очільник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін.

Також Аброськін заявив, що зараз одна з головних проблем в місті - відсутність судової влади.

«Вже більше 2 років суд в Авдіївці просто відсутній. Для вирішення питань, пов’язаних з судовою системою, співробітникам поліції доводиться звертатися до суду міста Селидового. Це 80 км в обидва боки», - додав начальник Донецької поліції.

Нагадаємо, що сьогодні голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський заявив, що в Авдіївку повернулися місцеві жителі, евакуйовані раніше у зв’язку з обстрілами.