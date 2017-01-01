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    З Авдіївки виводять додаткові сили поліції

    • Сьогодні, 21:06
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    Правоохоронці в Авдіївці
    Правоохоронці в Авдіївці

    В місті залишиться близько 120 поліцейських

    У зв’язку зі стабілізацією ситуації в Авдіївці додані сили поліції, які два тижні несли службу у прифронтовому місті, повертаються до місць дислокації. В місті продовжать працювати у посиленому режимі співробітники Покровського та Авдіївського відділення поліції. Про це сьогодні повідомили у відділі комунікації Донецької Нацполіції.

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    «Поліція продовжує нести службу у посиленому варіанті, на даний час порядка 120 чоловік. Сьогодні прийнято рішення зменшити кількість співробітників поліції у зв’язку з тим, що ситуація стабілізувалася. Злочинів тут практично немає, крім тих, які скоюють терористичні угрупування, постійно обстрілюючи мирних жителів Авдіївки», - заявив очільник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін.

    Також Аброськін заявив, що зараз одна з головних проблем в місті - відсутність судової влади.

    «Вже більше 2 років суд в Авдіївці просто відсутній. Для вирішення питань, пов’язаних з судовою системою, співробітникам поліції доводиться звертатися до суду міста Селидового. Це 80 км в обидва боки», - додав начальник Донецької поліції.

    Нагадаємо, що сьогодні голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський заявив, що в Авдіївку повернулися місцеві жителі, евакуйовані раніше у зв’язку з обстрілами.

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