Група розвідників, яка зникла на Луганщині, другу добу не виходить на зв’язок
- Сьогодні, 15:00
-
Розсилка
Від учора ведуться їх пошуки та з’ясовуються обставини події
Пошукова операція щодо групи військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України, що дислокується на Луганщині, яка не вийшла в установлений час на зв'язок триває.
Читайте також
Про це повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«Наразі ми намагаємося з ними встановити зв'язок, триває пошукова операція»,- сказав Мотузяник.
Як повідомляв раніше «Главком», група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України, що дислокується на Луганщині, виконувала завдання з ведення спостереження за противником на передньому краю наших позицій і у визначений час не вийшла на зв'язок.