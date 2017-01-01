Група розвідників, яка зникла на Луганщині, другу добу не виходить на зв’язок

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Від учора ведуться їх пошуки та з’ясовуються обставини події

Пошукова операція щодо групи військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України, що дислокується на Луганщині, яка не вийшла в установлений час на зв'язок триває.

Про це повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Наразі ми намагаємося з ними встановити зв'язок, триває пошукова операція»,- сказав Мотузяник.

Як повідомляв раніше «Главком», група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України, що дислокується на Луганщині, виконувала завдання з ведення спостереження за противником на передньому краю наших позицій і у визначений час не вийшла на зв'язок.