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    Група розвідників, яка зникла на Луганщині, другу добу не виходить на зв’язок

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    Від учора ведуться їх пошуки та з’ясовуються обставини події

    Пошукова операція щодо групи військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України, що дислокується на Луганщині, яка не вийшла в установлений час на зв'язок триває.

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    Про це повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «Наразі ми намагаємося з ними встановити зв'язок, триває пошукова операція»,- сказав Мотузяник.

    Як повідомляв раніше «Главком», група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України, що дислокується на Луганщині, виконувала завдання з ведення спостереження за противником на передньому краю наших позицій і у визначений час не вийшла на зв'язок.

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    розвідка зона АТО Луганщина
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