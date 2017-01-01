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    Жебрівський розповів про ситуацію в Авдіївці

    • Сьогодні, 17:57
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    <em>Пввло Жебрівський </em>
    Пввло Жебрівський

    До Авдіївки повернулися місцеві жителі, евакуйовані раніше у зв’язку з обстрілами

    Бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку, проте руйнівного вогню по житловому сектору вже не спостерігається.

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    Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський в ефірі телеканалу «112 Україна».

    «На жаль, обстріли продовжуються. На щастя, не такі інтенсивні і не такі важкі, як минулого і позаминулого тижня. Таких руйнівних обстрілів житлового сектору і інших об’єктів немає», - сказав Жебрівський.

    Він зазначив, що до Авдіївки повернулися місцеві жителі, евакуйовані раніше у зв’язку з обстрілами.

    «Так, люди повернулися, і я думаю, що вони продовжуватимуть повертатися, хоча ми надали їм всі можливості і в санаторіях, і в будинках відпочинку, і в інтернатах. Люди мали тепло, мали їжу, діти мали навчання. Я так розумію, люди будуть повертатися назад до Авдіївки, бо стишилися обстріли, і такої загрози, яка була ще тиждень-два тому, немає», - сказав голова ВЦА.

    За словами Жебрівського, були сформовані 7 бригад по 5 представників ДСНС, протягом всього цього тижня вони допомагали людям відновлювати житло.

    «Це не зовсім те відновлення, яке хотілося б. Наприклад, шибки вибиті, поки що немає скла і ми допомагаємо плівкою затягнути», - сказав він.

     

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