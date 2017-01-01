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    Зона АТО: бойовики 33 рази гатили по українських військових

    • Сьогодні, 18:49
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    Втрат серед бійців Збройних Сил України немає

    Сьогодні на Донбасі зафіксовано 33 обстріли по позиціях сил АТО, втрат серед наших військових немає. передає прес-центр штабу АТО.

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    «Загалом зафіксовано 33 обстріли, втрат серед наших військових немає», - йдеться в повідомленні.

    Зокрема, на маріупольському напрямку окупанти з мінометів калібру 82-міліметри обстрілювали Павлопіль та Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Новотроїцьке, Лебединське, Водяне та Широкине. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Новогригорівці – БМП.

    На донецькому напрямку з мінометів обстріляли Верхньоторецьке та Авдіївку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новоселівку Другу, Кам’янку, Луганське. По позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП противника. По Троїцькому, Новоселівці Другій та Кам’янці – снайпери.

    На луганському напрямку з гранатометів обстріляли Новоолександрівку.

     

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