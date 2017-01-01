З бойовиків здирають кошти на поховання Гіві

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Церемонія прощання з бойовиком Гіві

Серед бойовиків після вбивства Гіві відмічається різке зростання кількості бажаючих звільнитись

Командування російсько-окупаційних військ на Донеччині збирає з бойовиків кошти на поховання вбитого 8 лютого командира батальйону «Сомалі» Михайла Толстих (Гіві). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також, за даними української розвідки, серед бойовиків після вбивства Гіві відмічається різке зростання бажаючих звільнитись.

«Серед військовослужбовців, насамперед командного складу російських окупаційних військ, відмічається різке зростання бажаючих звільнитись, що пов’язано з вбивством 4 лютого ц.р. заступника командувача 2 АК ЗС РФ полковника О.Анащенко та 8 лютого ц.р. командира батальйону «Сомалі» М.Толстих (Гіві), на поховання якого за ініціативою командування 1 та 2 АК у підпорядкованих частинах та з’єднаннях у примусовому порядку проводиться збір коштів», - йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що 8 лютого вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Дивіться фоторепортаж з церемонії поховання Гіві.

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