У Донецьку прощаються з терористом Гіві
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Траурна церемонія розпочалася о 9:00 в холі Донецького обласного театру опери і балету
У самопроголошеній терористичній «ДНР» розпочалося прощання із бойовиком Михайлом Толстих (Гіві).
Труну з його тілом встановлено в холі Донецького обласного театру опери і балету.
Траурна церемонія розпочалася о 9:00 за київським часом.
Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко вже попрощався з Гіві.
Уздовж вулиці Артема утворилася черга з бажаючих покласти квіти до труни.
Дорожній рух у центрі Донецька перекрито. На вулицях у центрі міста чергують співробітники так званої поліції «ДНР».
Гіві планують поховати на цвинтарі поруч з убитим командиром незаконного збройного формування «Спарта» Арсеном Павловим (Моторола).
Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що 8 лютого вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.
У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.
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