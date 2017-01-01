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    У Донецьку прощаються з терористом Гіві

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    Прощання з бойовиком Гіві
    Прощання з бойовиком Гіві

    Траурна церемонія розпочалася о 9:00 в холі Донецького обласного театру опери і балету

    У самопроголошеній терористичній «ДНР» розпочалося прощання із бойовиком Михайлом Толстих (Гіві).

    Труну з його тілом встановлено в холі Донецького обласного театру опери і балету.

    Траурна церемонія розпочалася о 9:00 за київським часом.

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    У Донецьку прощаються з терористом Гіві
    У Донецьку прощаються з терористом Гіві
    У Донецьку прощаються з терористом Гіві
    У Донецьку прощаються з терористом Гіві
    У Донецьку прощаються з терористом Гіві
    У Донецьку прощаються з терористом Гіві
    У Донецьку прощаються з терористом Гіві
    У Донецьку прощаються з терористом Гіві
    У Донецьку прощаються з терористом Гіві
    У Донецьку прощаються з терористом Гіві

    Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко вже попрощався з Гіві.

    Уздовж вулиці Артема утворилася черга з бажаючих покласти квіти до труни.

    Дорожній рух у центрі Донецька перекрито. На вулицях у центрі міста чергують співробітники так званої поліції «ДНР».

    Гіві планують поховати на цвинтарі поруч з убитим командиром незаконного збройного формування «Спарта» Арсеном Павловим (Моторола).

    Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що 8 лютого вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

    У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

    Читайте також статтю «Главкома»: «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»

    Джерело: Новости Донбасса
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