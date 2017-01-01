За добу на Донбасі поранено п'ятьох військових

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Зона АТО

За добу загиблих немає

Упродовж минулої доби в зоні АТО жоден військовий не загинув, п'ятеро бійців зазнали поранень.

Про це заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник на брифінгу.

«Минулої доби загиблих у лавах Збройних сил немає, п'ятеро військових зазнали поранень», – сказав речник Міноборони.

Нагадаємо, протягом минулої доби бойовики 64 рази обстріляли позиції ЗСУ.

На приморському напрямку, по захисниках Водяного, ворог відкривав вогонь зі 122-мм артилерії, мінометів калібру 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Оборонців Новотроїцького обстрілював з мінометів калібру 120 мм та гранатометів. По опорних пунктах поблизу Березового, Марїнки та Красногорівки гатив з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По позиціях у районі Гнутового та Гранітного бив з протитанкових гранатометів.

По захисниках Гнутового та Талаківки противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та з озброєння БМП. Морських піхотинців під Широкиним обстрілював зі стрілецької зброї, а поблизу Мар’їнки активізувався ворожий снайпер.

На донецькому напрямку, по захисниках шахти «Бутівка», били міномети калібру 120 мм та кулемети великих калібрів. Оборонців Авдіївки та Опитного ворог накривав вогнем 82-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах поблизу Зайцевого, Пісків та Луганського противник гатив з гранатометів та кулеметів великих калібрів, а позиції в районі Кам’янки обстріляв з кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї.

На луганському напрямку, оборонців Кримського та Катеринівки противник обстрілював з мінометів калібру 82 мм, по захисниках Валуйського, Станиці Луганської та селища Донець – бив з гранатометів. Опорні пункти в районі Лобачевого обстрілював зі стрілецької зброї.

Також сьогодні зранку терористи остріляли Мар'їнку. Через це заняття в школі припинялися, адже дітей та вчителів довелося евакуювати. Згодом обстріл припинився та діти повернулися за шкільні парти.