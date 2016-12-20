Захарченко тікає? Біля будинку терориста дончани спостерігають скупчення КамАЗів

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Жителі Донецька сподіваються на втечу головного терориста до Росії

Біля будинку ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка в Донецьку спостерігається незвичайна активність.

Про це повідомив донецький журналіст Олексій Мацука.

«Просто зараз у будинку Захарченка в Донецьку купа КамАЗів. Вантажаться і розвантажуються, поки що не ясно – навколо повно охорони. Жителі сусідніх будинків усе ж таки сподіваються на виїзд «високопоставленого республіканця», – повідомив Мацука.

У коментарях до посту журналіста люди припускають, що терорист насправді, скоріше за все, планує втекти в зв'язку з ганебним провалом сепаратистів під Авдіївкою, де вже вбито деяких відомих бойовиків «ДНР».

«Головне, щоб кнопка ліфта працювала», – кепкують з приводу можливої втечі ватажка «ДНР» учасники обговорень.

Донецькі ЗМІ повідомляють, що Захарченко вчора, 31 січня, приїхав на позиції бойовиків під Авдіївку і заявив, що Україна програла і у ЗСУ не вийде відбити у бойовиків захоплені позиції.

Крім того, відомо, що бойовики звинувачують російських кураторів у тому, що їм дають вказівки обстрілювати мирне населення Донецька і Авдіївки.