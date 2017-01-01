Засновник кримськотатарського батальйону розповів, чому влада не поспішає його легалізувати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Батальйон кримських татар

Частина військових досі живе негативними міфами про кримських татар, каже Іслямов

Кримськотатарський батальйон «Аскер» досі не став підрозділом військово-морських сил України, і причина зволікання - у закостенілості частини військових, які приймають такі рішення. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Ленур Іслямов, один із засновників кримськотатарського батальйону «Аскер».

«Причина зволікання – у закостенілості частини військових, якими ухвалюються подібні рішення. Вони й сьогодні живуть негативними міфами про кримських татар, втовкмаченими їм десятки років тому», - пояснив він.

Як повідомляв раніше народний депутат від фракції БПП, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, існує домовленість з міністром оборони України Степаном Полтораком, що кримськотатарський батальйон «Аскер» стане підрозділом у складі морської піхоти військово-морських сил України.

«Є принципова домовленість з міністром оборони Полтораком, що це буде підрозділ у складі морської піхоти. Це не зовсім те, чого ми хотіли, але для початку підійде. Важко сказати, скільки буде бійців, було записано близько 250 осіб. Думаю, що після того, як цей батальйон буде узаконений, багато хто буде записуватися. Причому не тільки етнічні кримські татари», - заявив Джемілєв.

Нагадаємо також, що у лютому цього року між кримськотатарським батальйоном та військовими і поліцією стався конфлікт. Озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджіхана, який розташований Чонгарі на Херсонщині.

За якийсь час військовослужбовці та поліція покинули розташування кримськотатарського об'єднання «Аскер» і кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана.