За 11 днів на Донбасі загинуло дев’ятеро мирних жителів – ОБСЄ

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За даними місії ОБСЄ поранення дістали більше 40 цивільних на Донбасі за останні 11 днів

Дев'ять мирних жителів загинули на Донбасі з 29 січня по 9 лютого, більше 40 отримали поранення. Про це повідомив перший заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«За період з 29 січня по 9 лютого ми підтвердили 50 випадків поранення цивільного населення, 9 з них зі смертельними наслідками», - сказав Хуг.

Раніше Олександр Мотузяник повідомив, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених українських військових немає.

Починаючи з 14 години 10 лютого російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 «Град» танки, артилерію калібром 152 міліметри та міномети калібром 120 міліметрів по населеному пункту Красногорівка. Повторний артилерійський наліт по цьому населеному пункту було здійснено о 16 годині 46 хвилин.

Раніше штаб АТО повідомляв про 63 обстріли бойовиків по позиціях сил АТО на Донбасі.