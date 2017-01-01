Діти Авдіївки подарували валентинку президенту Литви

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Президент Литви відвідав середню школу №3 в Авдіївці

Школярі з Авдіївки передали главі МЗС Литви Лінасу Лінкявичюсу валентинку для президента Литви Далі Грибаускайте. Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Як зазначила Геращенко, вони відвідали Авдіївську середню школу №3.

«Третій клас. Школа потихеньку повертається до роботи, кілька днів вона не працювала через обстріли міста. Діти старанно виводять на валентинках слова подяки Далі Грибаускайте, президенту Литви і другу України. Міністр (закордонних справ Литви Лінас Лінкявичюс. – Ред.) пообіцяв передати це дерево любові пані президенту від авдіївських дітей, які дуже прагнуть миру», – додала Геращенко.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичюс заявив, що ЄС продовжить санкції проти Росії.