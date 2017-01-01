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    Діти Авдіївки подарували валентинку президенту Литви

    • Сьогодні, 16:12
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    Президент Литви відвідав середню школу №3 в Авдіївці

    Школярі з Авдіївки передали главі МЗС Литви Лінасу Лінкявичюсу валентинку для президента Литви Далі Грибаускайте. Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

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    Як зазначила Геращенко, вони відвідали Авдіївську середню школу №3.

    «Третій клас. Школа потихеньку повертається до роботи, кілька днів вона не працювала через обстріли міста. Діти старанно виводять на валентинках слова подяки Далі Грибаускайте, президенту Литви і другу України. Міністр (закордонних справ Литви Лінас Лінкявичюс. – Ред.) пообіцяв передати це дерево любові пані президенту від авдіївських дітей, які дуже прагнуть миру», – додала Геращенко.

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    Діти Авдіївки подарували валентинку президенту Литви
    Діти Авдіївки подарували валентинку президенту Литви
    Діти Авдіївки подарували валентинку президенту Литви
    Діти Авдіївки подарували валентинку президенту Литви
    Діти Авдіївки подарували валентинку президенту Литви
    Діти Авдіївки подарували валентинку президенту Литви
    Діти Авдіївки подарували валентинку президенту Литви
    Діти Авдіївки подарували валентинку президенту Литви
    Діти Авдіївки подарували валентинку президенту Литви

    Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичюс заявив, що ЄС продовжить санкції проти Росії.

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