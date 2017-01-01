Литва виділяє 80 тисяч євро для допомоги Авдіївці

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Лінас Лінкявічюс

Планується закупити медикаменти, будматеріали та генератори

Литва перевела через Червоний Хрест 40 тисяч євро на медикаменти та планує виділити ще 40 тисяч євро на будматеріали й генератори для забезпечення потреб постраждалих під час бойових дій в Авдіївці.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс під час брифінгу за результатами візиту до Донецької області, повідомляє Укрінформ.

«Ми сьогодні оголосили, що 40 тисяч євро перевели через Червоний Хрест на медикаменти якраз Авдіївці. Плюс ще 40 тисяч ми виділимо», - сказав він.

За його словами, ці 40 тисяч євро, які планується виділити, підуть на забезпечення найнагальніших потреб, зокрема, будматеріали й генератори.

Крім того, Лінкявічус наголосив також на важливості політичної підтримки за тих умов, у яких опинилася сьогодні Україна.

Як повідомляв «Главком», сьогодні президент США Дональд Трамп похвалив Литву за підтримку суверенітету України.