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    Евакуйовані жителі Авдіївки завтра почнуть повертатися в свої домівки

    • Сьогодні, 20:53
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    30 осіб подали заявки, щоб завтра вже повернутися в Авдіївку

    Евакуйовані жителі Авдіївки почнуть повертатися додому завтра, 12 лютого.

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    Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін, передає телеканал «112 Україна».

    «Так, люди вже хочуть повертатися, там вже більше 30 осіб подали заявку, ми їх будемо повертати завтра», - сказав Малихін.

    За його словами, зараз ситуація в місті контрольована. Однак по підрозділам українських військових в авдіївській промзоні обстріли тривають.

    «Були у нас працівники ДСНС, які надали нам суттєву допомогу, які просто врятували місто під час тієї небезпечної ситуації, що складалася. На даний момент в аварійному порядку закриті 148 будинків, які були пошкоджені. Будівельні матеріали до нас приходять у вигляді гуманітарної допомоги. Ми будемо продовжувати необхідні роботи з відновлення житла», - сказав Малихін.

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