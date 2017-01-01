Евакуйовані жителі Авдіївки завтра почнуть повертатися в свої домівки

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30 осіб подали заявки, щоб завтра вже повернутися в Авдіївку

Евакуйовані жителі Авдіївки почнуть повертатися додому завтра, 12 лютого.

Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін, передає телеканал «112 Україна».

«Так, люди вже хочуть повертатися, там вже більше 30 осіб подали заявку, ми їх будемо повертати завтра», - сказав Малихін.

За його словами, зараз ситуація в місті контрольована. Однак по підрозділам українських військових в авдіївській промзоні обстріли тривають.

«Були у нас працівники ДСНС, які надали нам суттєву допомогу, які просто врятували місто під час тієї небезпечної ситуації, що складалася. На даний момент в аварійному порядку закриті 148 будинків, які були пошкоджені. Будівельні матеріали до нас приходять у вигляді гуманітарної допомоги. Ми будемо продовжувати необхідні роботи з відновлення житла», - сказав Малихін.