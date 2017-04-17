ЗМІ дізналися, що можливий організатор теракту в Петербурзі їздив до Туреччини

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Скріншот оперативного відео Затримання Азімова

Протягом 2016 року підозрюваний двічі літав до Стамбулу

Підозрюваний в організації теракту в петербурзькому метро, затриманий 17 квітня в Москві, набув громадянства Росії лише в період з 2014 по 2016 роки, а у 2016 році він здійснив дві подорожі до Туреччини. Про це пише петербурзьке видання «Фонтанка».

За його даними, Аброр Азімов, затриманий за підозрою в організації вибуху, народився в 1990 році в Киргизстані, в місті Джалалабаді - другому за величиною місті республіки. До 2014 року він був громадянином Киргизстану, але не пізніше 2016 року одержав громадянство Росії. Імовірно, громадянство було оформлено російським консульством в Киргизстані. У Росії Азімов зареєструвався за місцем проживання в місті Муромі Володимирської області.

Уже з російським паспортом у 2016 році Азімов подорожував. Зокрема, в березні 2016 року він на три дні літав з Москви до Стамбулу. Другий раз протягом року Азімов відвідав Туреччину в жовтні 2016 року. Як повідомляють обізнані співрозмовники «Фонтанки», його маршрут був досить незвичайний - вилетівши з Москви до Стамбулу, в столицю він повернувся через три дні через Сеул і Владивосток.