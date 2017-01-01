ЗМІ: хлопчик, якого мама викинула з вікна, помер в реанімації

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Місце трагедії

Наразі в поліції ще не підтвердили дану інформацію

Трирічний хлопчик, якого матір в неділю викинула із сьомого поверху будинку в Києві, помер у реанімації 7-ї лікарні. Про це на сторінці у Facebook повідомив засновник dtp.kiev.ua Влад Антонов.

«Дива не сталося. Моментальна реакція поліції, професіоналізм лікарів швидкої та реаніматологів лише відстрочили смерть. Приносимо щирі співчуття родичам малюка», - написав Антонов.

Наразі офіційно інформація про смерть хлопчика не підтверджена.

Як повідомлялося, сьогодні вранці на вулиці Срібнокільська, 12, в Києві жінка викинула із вікна багатоповерхівки свою дитину, потім кота, після чого вистрибнула сама.

Ще вчора ввечері у відділі комунікації столичної поліції стверджували, що хлопчик перебуває у тяжкому стані.