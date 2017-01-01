ЗМІ: в «Укроборонпромі» купили російські двигуни за завищеною ціною

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Український БТР-80

Операція була проведена через іноземні фірми-посередники

Дочірнє підприємство «Укроборонпрому» «Укрінмаш» закупило 20 російських двигунів для українських БТР-80 за завищеною ціною. Купівля відбувалася не напряму, а через молдавські фірми-посередники. Про це йдеться у розслідуванні Слідства.Інфо.

За інформацією журналістів, молдавсько-українська компанія купила на російському заводі КАМАЗ 20 двигунів і на двох вантажівках ввезла їх до Молдови. Там ці двигуни перепродали іншій молдавській компанії – «Автопрезент», ця фірма перепродала третій, німецькій, і вже потім двигуни були продані в Україну.

«Укрінмаш» купив двигуни по 15 тисяч доларів за одиницю. Журналісти з'ясували, що у Молдові комплектуючі готові були продати не дорожче 10 тисяч євро, включно з ПДВ.

У сюжеті повідомляється, що через засновників одна із компаній-посередників - молдавська фірма «APROTEHPRO» - пов'язана з братами Бабенками, які входять до близького оточення екс-нардепа від «Батьківщини» Олександра Дубового.

Журналісти Слідства.Інфо також зазначають, що на роботу «Укроборонпрому» впливає народний депутат Сергій Пашинський, який очолює парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони. Олександр Дубовой – давній друг Пашинського. Нещодавно їх бачили разом, коли вони виходили з Адміністрації президента.

Дубовий запевняє, що до поставок двигунів відношення не має, а із Пашинським зустрівся випадково. Які справи він вирішував в Адміністрації президента, екс-нардеп говорити відмовився.