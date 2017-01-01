ЗМІ: в «Укроборонпромі» купили російські двигуни за завищеною ціною
- Сьогодні, 05:40
-
Розсилка
Операція була проведена через іноземні фірми-посередники
Дочірнє підприємство «Укроборонпрому» «Укрінмаш» закупило 20 російських двигунів для українських БТР-80 за завищеною ціною. Купівля відбувалася не напряму, а через молдавські фірми-посередники. Про це йдеться у розслідуванні Слідства.Інфо.
За інформацією журналістів, молдавсько-українська компанія купила на російському заводі КАМАЗ 20 двигунів і на двох вантажівках ввезла їх до Молдови. Там ці двигуни перепродали іншій молдавській компанії – «Автопрезент», ця фірма перепродала третій, німецькій, і вже потім двигуни були продані в Україну.
«Укрінмаш» купив двигуни по 15 тисяч доларів за одиницю. Журналісти з'ясували, що у Молдові комплектуючі готові були продати не дорожче 10 тисяч євро, включно з ПДВ.
У сюжеті повідомляється, що через засновників одна із компаній-посередників - молдавська фірма «APROTEHPRO» - пов'язана з братами Бабенками, які входять до близького оточення екс-нардепа від «Батьківщини» Олександра Дубового.
Журналісти Слідства.Інфо також зазначають, що на роботу «Укроборонпрому» впливає народний депутат Сергій Пашинський, який очолює парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони. Олександр Дубовой – давній друг Пашинського. Нещодавно їх бачили разом, коли вони виходили з Адміністрації президента.
Дубовий запевняє, що до поставок двигунів відношення не має, а із Пашинським зустрівся випадково. Які справи він вирішував в Адміністрації президента, екс-нардеп говорити відмовився.Читайте також матеріал «Главкома» Українська оборонка в умовах війни. Що ховається за «державною таємницею».