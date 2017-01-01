Зона АТО: за день бойовики 26 разів відкривали вогонь

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Зона АТО

Втрат серед українських військових немає

Сьогодні, 14 лютого, з опівночі до 18:00 російсько-окупаційні війська 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів обстріляли Троїцьке, Невельське, Піски та Авдіївку. Зі стрілецької зброї – Зайцеве, Піски та Новгородське», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу АТО, на Маріупольському напрямку бойовики зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Водяне. «З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – Павлопіль та Широкине. По Широкиному та Водяному вели вогонь БМП противника», - інформує прес-центр.

На Луганському напрямку окупанти з великокаліберних кулеметів обстрілювали Новозванівку.

«Загалом зафіксовано 26 обстрілів. Втрат серед наших військових немає», - підсумували в штабі АТО.

Нагадаємо, проросійські бойовики за останню добу гатили з важкого озброєння на всіх напрямках: поранено українського військового.

Також повідомлялося, що в окупований Донецьк зайшла нова російська бронетехніка.

Крім того, Росія перекинула під Авдіївку угруповання з дагестанців та кадировців.