Біля Широкиного поранено українського бійця

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Загиблих серед українських військових немає

Учора в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, проте одного бійця було поранено в районі Широкиного.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За добу, що минула, втрат у лавах Збройних сил України не було. Один військовослужбовець зазнав поранення, це сталося в районі Широкиного», – сказав Мотузяник.

Нагадаємо, за наказом міністра оборони військові зможуть безплатно їздити на лікування.

Як повідомлялося, «Інформаційний спротив» нарахував на Донбасі 36 тисяч російських найманців та 380 танків РФ.

Крім того, напередодні бойовики обстріляли патруль ОБСЄ, який знайшов танк «ДНР».

Як відомо, Європарламент у вівторок проведе дебати через погіршення ситуації на сході України.

Нагадаємо, проросійські бойовики за останню добу гатили з важкого озброєння на всіх напрямках: поранено українського військового.

Також повідомлялося, що в окупований Донецьк зайшла нова російська бронетехніка.

Крім того, Росія перекинула під Авдіївку угруповання з дагестанців та кадировців.