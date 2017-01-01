Терористи «ДНР» розмістили артилерію у дитячому садочку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російське командування готує виселення туберкульозного диспансеру в н.п. Ровеньки для обладнання військового шпиталю

Російські окупаційні війська з метою маскування та приховування злочинної діяльності використовують об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«У н.п. Мокроєланчик (Амвросіївський район) на території дитячого садка розміщено сім 122-мм самохідних артилерійських установок; на території пологового будинку н.п. Південна Ломоватка розміщено підрозділ противника на бойових машинах піхоти; територія колишнього заводу хімічних реактивів у Куйбишевському районі м. Донецьк використовується для здійснення обстрілів позицій сил АТО», – йдеться в повідомленні.

Також командування 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ планує виселення туберкульозного диспансеру в н.п. Ровеньки для обладнання військового шпиталю.

Нагадаємо, «Інформаційний спротив» нарахував на Донбасі 36 тисяч російських найманців та 380 танків РФ.

Крім того, напередодні бойовики обстріляли патруль ОБСЄ, який знайшов танк «ДНР».

Як відомо, Європарламент у вівторок проведе дебати через погіршення ситуації на сході України.

Нагадаємо, проросійські бойовики за останню добу гатили з важкого озброєння на всіх напрямках: поранено українського військового.

Також повідомлялося, що в окупований Донецьк зайшла нова російська бронетехніка.

Крім того, Росія перекинула під Авдіївку угруповання з дагестанців та кадировців.